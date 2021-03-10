دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور الرياض ضمن جولة بالمنطقة، وبحثا سب تعزيز التعاون بين السعودية وروسيا في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه في بداية الاجتماع بينهما رحب ولي العهد السعودي بوزير الخارجية الروسي، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات. كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكان لافروف قد أكد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على قوة العلاقات بين السعودية وروسيا. وقال لافروف: "لدينا تاريخ غني، وقد رحبنا بالدور التنسيقي المهم للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، ولدينا وجهة نظر مشتركة من التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بما في ذلك دراسة تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة وتوطين إنتاجه هنا".

وأضاف:" لدينا وجهات نظر مشتركة على ضرورة تعزيز التعاون في سوق الهيدروكربونات العالمي، إضافة إلى وجود إمكانات كبيرة لتنفيذ مشاريع واعدة في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطاقة النووية".