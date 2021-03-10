الإمارات وإسرائيل تبحثان إنشاء ممر سفر بينهما خال من الحجر الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، أن حكومتي الإمارات وإسرائيل باشرتا مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان مشترك، مع ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه تجري حاليا اجتماعات للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرام الاتفاق والبدء بتنفيذه في أبريل/ نيسان المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر البيان المشترك أن "إنشاء ممر للسفر بين الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصاً إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين".

وأضاف البيان أن "المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافا بالجهود الناجحة التي بذلتها كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مكافحة وباء كوفيد-19، لا سيما أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم، وقد أعربتا عن التزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول".