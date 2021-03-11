دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج، قائلا إن "أرادت إسرائيل تغيير برنامج الزيارة"، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.

وأضاف الصفدي، على هامش مؤتمر صحفي عُقد في باريس، الخميس: "اتفقنا مع إسرائيل على ترتيبات للزيارة وتفاجأنا أن إسرائيل تريد في اللحظة الأخيرة فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين بليلة صلاة وعبادة".

وأشار الصفدي إلى أنه لهذا السبب قرر ولي العهد الأردني "ألا يسمح بالتضييق على المسلمين بهذه الليلة المباركة وقرر إلغاء الزيارة حفاظا على حق المقدسيين بإحياء هذه المناسبة بحرية دون تضييق."

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليها ولا نقبل بأي تدخل إسرائيلي بشؤونها".

ومضى الصفدي قائلا إن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

في سياق متصل، أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارة رئيس الحكومة التي كانت مقررة، الخميس، إلى الإمارات، بسبب "صعوبات تنسيق" مرور رحلته عبر الأردن.

وكتب جندلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: "كان من المتوقع أن رئيس الوزراء نتنياهو سيقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها".