دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي استمرار حبس النشطاء السياسيين في مصر "دون محاكمات واتهامهم بالإرهاب"، معتبرا أنهم يمثلون مستقبل مصر.

وأشار البرادعي إلى اعتقال النائب السابق والناشط السياسي زياد العليمي، قائلا: "أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحامي شاب شارك بعزيمة وإخلاص في ثورة يناير وفى العمل الحزبي اعتقادًا منه بإمكانية التغيير من خلال العمل السياسي".

وأضاف البرادعي، عبر حسابه على تويتر: "مؤلم أن زياد وزملاء له لا حصر لهم يرزحون في السجون دون محاكمة بل متهمون بالإرهاب. هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوسهم". وفي تغريدة لاحقة قال البرادعي: "كما تعلمنا في القانون: العدالة البطيئة هي عدالة غائبة".

أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحامي شاب شارك بعزيمة واخلاص في ثورة يناير وفى العمل الحزبي اعتقادًا منه بامكانية التغيير من خلال العمل السياسي. مؤلم أن زياد وزملاء له لاحصر لهم يرزحون في السجون دون محاكمة بل متهمون بالارهاب. هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوسهم

وبعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة، قال البرادعي: "في السياسة والقانون: تصنيف الجمهوريات يرتبط بتغيير شامل لشكل نظام الحكم والدستور وهو عُرف فرنسي حيث تعيش فرنسا الآن ما يسمى الجمهورية الخامسة منذ عام ١٩٥٨". وأضاف: "ما زلنا في مصر نعيش بامتياز في ظل الجمهورية الأولى منذ عام ١٩٥٤. تغيرت الدساتير ولكن مازال نظام الحكم واحد".