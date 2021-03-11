السيسي يصدر قرارا جمهوريا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من تونسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة تونسية، وفقا لنص القرار الذي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر الخميس.

ونص القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 على: "يؤذن للسيد أحمد أبو زيد محمد شعيب، السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالـزواج من الآنسة ســـارة بـــن صــــالح بـــن محمــــود بــن حمـــــودة، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية".

وأشار نص القرار إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018، وما عرضه وزير الخارجية.

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن تحمل جنسية دولة عربية.