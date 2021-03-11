دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارة رئيس الحكومة التي كانت مقررة، الخميس، إلى الإمارات، بسبب "صعوبات تنسيق" مرور رحلته عبر الأردن.

وقال أوفير جندلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "كان من المتوقع أن رئيس الوزراء نتنياهو سيقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها".

وأضاف جندلمان: "نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

وتابع جندلمان بالقول: "أعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء".

وذكر جندلمان أن نتنياهو سيلتقي في وقت لاحق اليوم برئيسي وزراء التشيك والمجر في إطار لقاء قمة ثلاثي سيبحث دفع التعاون بين الدول الثلاث قدما في مجال البحث والتطوير وإنتاج لقاحات كورونا.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ألغى زيارته إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج، بعد أن "أرادت إسرائيل تغيير برنامج الزيارة".

وأضاف الصفدي، على هامش مؤتمر صحفي عُقد في باريس، الخميس: "اتفقنا مع إسرائيل على ترتيبات للزيارة وتفاجأنا أن إسرائيل تريد في اللحظة الأخيرة فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين بليلة صلاة وعبادة".