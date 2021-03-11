القدس (CNN)-- أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، انتقادات لاذعة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مُتهمًا إياه بإفساد العلاقات مع الأردن، في أعقاب الكارثة التي أحاطت بزيارته المؤجلة على عجل إلى الإمارات العربية المتحدة، التي كانت مقررة الخميس.

واختار نتنياهو إلقاء اللوم على الأردن المجاور في تأجيل الرحلة، قائلاً إن الأردنيين وضعوا "صعوبات" حالت دون تحليق طائرته في المجال الجوي الأردني في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "هذه الصعوبات ربما تكون ناجمة عن إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم الشريف بسبب الخلاف حول ترتيبات الأمن والسلامة في الموقع".

وردًا على ذلك، لم يسحب غانتس انتقاداته.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان له: "لقد تسبب سلوك نتنياهو في السنوات الأخيرة في إلحاق ضرر كبير بعلاقاتنا مع الأردن، مما تسبب في خسارة إسرائيل لأصول دفاعية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة".

وأضاف غانتس: "سأعمل شخصيًا جنبًا إلى جنب مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بأكملها لمواصلة تعزيز علاقتنا مع الأردن، وكذلك مع مصر - الدول التي عقدنا معها اتفاقيات سلام دائمة لسنوات - مع تعميق العلاقات أيضًا مع دول أخرى في المنطقة".

وتابع غانتس: "أود أن أوضح بوضوح أن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات التي نتشاركها مع الأردن وتحترم الملك عبدالله والحكومة الأردنية".