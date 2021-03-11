دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالمملكة العربية السعودية، الخميس، حكما بتنفيذ "حد الحرابة" (الإعدام) ضد 5 متهمين بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة والانتماء لتنظيم "داعش".

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن المحكمة الجزائية أصدرت "حكما ابتدائيا بإقامة حد الحرابة بحق 5 متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتتكون الخلية من 45 متهما يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم القائدة في مناطق الصراع لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة".

وأضافت أن "هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها حادثة الاعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي وترصده واغتياله، وحوادث الاعتداء على رجال أمن آخرين باستهدافهم وقتلهم أيضا".

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن هذه الخلية متهمة أيضا بتفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها، وتفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.