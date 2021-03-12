دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الجمعة، إلى تصريحاته حول دور الإعلام السعودي، وذلك بعد أن رد عليه الصحفي، عضوان الأحمري، بشكل غير مباشر، ليعلن تراجعه عن كلامه.

وكتب بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كنت قلت البارحة في لقاء تلفزيوني أنني أرى أن هناك قصورًا من جانب الإعلام السعودي في الخارج(دوليًا في الغرب وأمريكا تحديدًا) وأنه لم يوفق في نقل الإنجازات والإصلاحات التي حصلت وتحصل في السعودية وأنه لم يوفق في التصدي والدفاع عن المملكة هناك في ظل هجمة اعلامية شرسة تتعرض لها"، حسب قوله.

وأضاف الأمير السعودي: "واليوم غرد الأستاذ عضوان موضحًا أنه من الجهل بالإعلام الإعتقاد أن دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد،ولأن الأستاذ عضوان اعلامي متمرس ومتخصص في الإعلام وأنا لست كذلك.. أتراجع عما قلت وأقول أن اعلامنا في الخارج يؤدي دوره على أكمل وجه والقصور إن وُجِد فهو في فهمنا لدور الإعلام"، حسب قوله.

ونشر تغريدة للاحمري قال فيها: "من الجهل بالإعلام الظن أن الإعلام دوره نقل الإنجازات للعالم، أوالدفاع. هذا دور العلاقات العامة والدبلوماسية وقبلها وزارة الخارجية. نقل الصورة للخارج هو بفتح الباب للأجنبي للسياحة والاطلاع على النهضة، ومخالطة الناس. وهذا ما يحدث برؤية"، على حد تعبيره.

كنت قلت البارحة في لقاء تلفزيوني أنني أرى أن هناك قصورًا من جانب الإعلامي السعودي في الخارج(دوليًا في الغرب وأمريكا تحديدًا) وأنه لم يوفق في نقل الإنجازات والإصلاحات التي حصلت وتحصل في السعودية وأنه لم يوفق في التصدي والدفاع عن المملكة هناك في ظل هجمة اعلامية شرسة تتعرض لها https://t.co/dQqyNYnki1

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر الاستخبارات الأمريكية تقريرها حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والذيجاء فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على اعقتال أو قتل خاشقجي.