دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة النقض المصرية - أعلى سلطة قضائية في البلاد - حكمًا برفض الطعن المقدم من نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة، على إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وبموجب حكم المحكمة، فإنه يصبح أول حكم نهائي يصدر ضد أبو تريكة يؤيد استمرار إدراجه بهذه القوائم.

ويشار إلى أن الحكم صدر بعد وقت قصير من توصية نيابة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة بالقوائم، أمس الخميس.

ويتواجد أبو تريكة في قطر منذ سنوات، ويشارك في تقديم تحليل لمباريات كرة القدم مع شبكة "بي إن سبورت" الرياضية.

ويعني إدراج أبو تريكة في هذه القوائم فرض ترقب وصول له في المطارات، إضافة إلى فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة، مع تجميد أمواله، بحسب ما ينص عليه قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وسبق أن أصدرت محكمة النقض، حكمًا في 4 يوليو/تموز 2018 بإلغاء قرار إدراج محمد أبو تريكة في 12 يناير/كانون الثاني 2017، على قوائم الإرهاب.

وصدر ضد أبو تريكة قرارين بإدراجه في قوائم الإرهاب، الأول في 12 يناير/كانون الثاني 2017 ضمن قائمة ضمت 1527 شخصًا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لمدة 5 سنوات.

والقرار الثاني خاص بإعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، الذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير/كانون الثاني 2017.

وضم هذا القرار 1529 شخصًا إلى جانب أبو تريكة ورجل الأعمال المحبوس حاليًا صفوان ثابت.