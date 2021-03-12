دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي المالك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أوامر ملكية تضمنت إجراء تغييرات في قيادات عدد من الهيئات الحكومية والقضاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، ليخلفه في المنصب عصام بن سعد بن سعيد، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وأنهى العاهل السعودي خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، فيما عين بدلا منه الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي.

وتم إعفاء رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، حيث سيخلفه عبدالعزيز الدعيلج. في حين عُين المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية.

كما صدرت أوامر ملكية بتعيين مساعدين جدد لوزراء النقل والموارد البشرية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يأتي هذا في وقت لم يتبين سبب التغييرات الجديدة التي أجراها الملك سلمان بن عبدالعزيز.