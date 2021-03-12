دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، أن الاتصالات بين بلاده ومصر بدأت دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن البلدين سيعقدان جولة مباحثات جديدة على المستويين الدبلوماسي والاستخباراتي.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية الحكومية: "بدأنا اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية التركي قائلا: "لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية"، وفقا للقناة التركية.

وتابع أوغلو قائلا: " ستشهد الأيام المقبلة جولة مباحثات جديدة بين تركيا ومصر على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من ابداء أنقرة استعدادها ترسيم الحدود البحرية مع القاهرة شرق المتوسط عبر التوصل لاتفق تحديد للصلاحيات في المنطقة الغنية بالغاز والنفط.