المشاهد الأولى بعد حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، بعد حادث وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا، بسبب "انقطاع الأكسجين"، مُعلنا حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات بالمملكة.

وقال الخصاونة، في مؤتمر صحفي، السبت: "لدينا شعور بالغضب والخجل، ما حدث كان خطأ جسيمًا وفادحًا وغير مبرّر أو مقبول، ونحن نخجل حياله، ولا يمكن تبريره أو قبوله، ونتحمّل كامل المسؤوليّة المترتبة على ذلك".

وأضاف الخصاونة: "تمّت إقالة معالي وزير الصحة ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق".

وأعلن الخصاونة فتح تحقيق قضائي مستقل في الحادث، كما أعلن حالة الطوارئ في مستشفيات الأردن "للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين".

واعتبر رئيس الوزراء الأردني أن "هذا يوم حزين للوطن، ونعزّي أنفسنا، ونعزي ذوي الشهداء الذين قضوا وارتقوا جرّاء فاجعة مستشفى السلط الحكومي".