محمد بن راشد يكشف تفاصيل المخطط الحضري لدبي في 20 عاما: لتكون المدينة الأفضل للحياة

الشرق الأوسط
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محمد بن راشد يكشف تفاصيل المخطط الحضري لدبي في 20 عاما: لتكون المدينة الأفضل للحياة
Credit: Tom Dulat / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن "مخطط دبي الحضري لعام 2040" في إطار السعي لجعلها المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم"، حسب قوله.

وكشف حاكم دبي عن بعض تفاصيل الخطة السابعة قائلا: "مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة لاحقة قائلا: "هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة .. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً .. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي .. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد"، على حد تعبيره.

يذكر أن هذه الخطة هي السابعة من نوعها في تاريخ الإمارة إذ أُطلقت الخطة الأولى عام 1960 إذ شهدت دبي نموا سكانيا بلغ 80% بين ذلك العام و2020، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي تلقت CNN نسخة منه.

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