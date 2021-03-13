المشاهد الأولى بعد حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، عن تعازيها في وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط بالأردن، السبت، بسبب انقطاع الأكسجين.

وكتبت رغد صدام حسين، في حسابها في تويتر: "نعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وشعبًا وأعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط".

نعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا واعزي أهالي #السلط لما حدث من فاجعة في #مستشفى_السلط، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الضحايا برحمته الواسعة وان يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، و إنّا لله و إنّا إليه راجعون.. #رغد_صدام_حسين

وتعيش رغد في الأردن منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق السبت، توجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مستشفى السلط فور وقوع الحادث، الذي راح ضحيته 7 مرضى.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ورفع حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة، مع فتح تحقيق قضائي في الحادث.