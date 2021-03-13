دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات مصورة للحظة وصول طائرات المملكة إلى اليونان للمشاركة في التدريب المشترك (عين الصقر 1).

وقال قائد تمرين "عين الصقر 1" من الجانب السعودي، العقيد عبدالرحمن الشهري: "اكتمل وصول القوات المشاركة بالتمرين السعودي اليوناني المشترك.. ويهدف التمرين إلى دعم أواصر التعاون المشترك... وتبادل الخبرات للجانبين ورفع الجاهزين القتالية".

#فيديو_الدفاع وصول مجموعة #القوات_الجوية_الملكية_السعودية المشاركة في مناورات #تمرين_عين_الصقر_1 بجمهورية #اليونان. #نتعاون_مانتهاون https://t.co/55i2swK9TP

وأثار التمرين حالة من الاستياء في تركيا، التي تشهد علاقاتها مع اليونان حالة من التوتر المتصاعد في الشهور الأخيرة، على خلفية أنشطة أنقرة للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

ويوم الجمعة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرارها بشأن إجراء مناورات عسكرية مع اليونان، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الرياض جعلت من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "مسألة ثنائية". وقال إن بلاده لم تتهم القيادة السعودية بالوقوف خلف هذه الجريمة من قبل.