الحريري: "14 آذار" مشروع تحرر وطني رفع سيف الوصاية وكسر حواجز الطائفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن حركة "14 آذار" هي مشروع "تحرر وطني" ورفعت "سيف الوصاية" عن لبنان وكسرت "حواجز الولاء والطائفية".

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر في ذكرى تأسيس الحركة، إن "شهادة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه صنعت ١٤ آذار. انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان عمدّها قادة رأي وسياسة بدمائهم وتضحياتهم".

وأضاف الحريري أن حركة 14 آذار "فتحت أبواب المنافي والسجون ورفعت سيف الوصاية عن الدولة وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان".

وتابع الحريري بالقول: "١٤ آذار مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية، لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية، ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان الى زمن الاستنفارات الطائفية".

واختتم الحريري تغريداته قائلا: "تحية في هذا اليوم لكل من شارك في إحيائه وتنظيمه، ولشعب لبنان من كل المناطق الذي أشعل قلب بيروت بنبض الحرية والسيادة والاستقلال والوفاء العظيم لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا على درب هذا اليوم التاريخي".