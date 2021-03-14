جدل حول "حظر كلوب هاوس" في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون في سلطنة عُمان هاشتاغ "#عمان_تحظر_كلوب_هاوس"، تطبيق التواصل الصوتي، وسط أنباء عن حظر التطبيق واختلاف في الآراء حول ذلك.

واشتكى العديد من المغردين العُمانيين من عدم القدرة على استخدام تطبيق "كلوب هاوس"، ونظمت صحيفة "الشبيبة" العُمانية حلقات نقاشية حول حظر التطبيق، فيما ذكر موقف "واف" الإخباري العماني أن هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة حظرت التطبيق "لعدم حصوله على ترخيص" من الهيئة.

وأضاف موقع "واف" أن هيئة تنظيم الاتصالات "أكدت حظر التطبيق باعتبار أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الانترنت يجب أن تحصل على تصريح من الهيئة، وتم وقف التطبيق المذكور لكونه غير مرخص محليا".

وأشار الموقع إلى أن سلطنة عُمان تحظر استخدام عدة تطبيقات للاتصال الصوتي والمرئي المشفر عبر الإنترنت (VoIP) دون ترخيص رسمي، وأنه تم السماح في بداية تأثيرات جائحة كورونا العام الماضي باستخدام بعض هذه التطبيقات، مثل Skype وGoogle Meet وZoom، لتسهيل استمرارية العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ولخدمة قطاع التعليم.

واعتبر العديد من المغردين أن حظر تطبيق "كلوب هاوس" يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور العُماني، فيما رحب آخرون بقرار الحظر حتى الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات والعمل حسب القواعد.

عندما تضيق على الرأي الآخر فانت في الواقع تساهم في اشهاره وابرازه واعطائه حجما اكبر من حجمه وفي النهاية تكون قد خدمته من حيث لا تدري، فكل ممنوع مرغوب! احتضان الرأي الآخر وتوجيهه افضل من محاولات كتمه ومصادرته! #عمان_تحظر_كلوب_هاوس

الحل في التعاطي مع الأفكار ليس حجبها وإنما تعريتها حتى يتقدم ويتطور الوعي الجمعي.. الجرح إن لم يتم فتحه وتهويته لا يتعافى، بل يتعفن ويسمم باقي الجسد... #بس_اقول #عمان_تحظر_كلوب_هاوس

إن صحت هذه الأخبار، فيبدو أن متطلبات الهيئة تتعارض بشكل مباشر مع تشجيع الابتكار. فلن تقوم شركة بعدد موظفين لا يتجاوز ربما العشرات بالحصول على تصاريح دولية. الخاسر بعد التطبيق، المقيمين والمواطنين في السلطنة. لعدم تمكننا من مواكبة ركب تكنولوجيا التواصل. #عمان_تحظر_كلوب_هاوس https://t.co/AYBgmsA7g5

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