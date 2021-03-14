حمد بن جاسم يحذر من "حرارة حرب" اقتصادية و"فرض واقع جديد" على المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الأحد، من أن الدول الخليج قد تطالها "حرارة حرب اقتصادية" بين الولايات المتحدة والصين، وأن المتغيرات في المشهد العالمي قد تفرض "واقعا جديدا وتحديات صعبة" على المنطقة.

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة تركز جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية، فهي تدرك أن التنين الصيني سيتجاوز في سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أمريكا، ليحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الأولى في العالم".

وأضاف: "نحن في منطقتنا الخليجية لا بد أن تطالنا بعض حرارة هذه الحرب الاقتصادية بين العملاقين لأن الولايات المتحدة ستضغط بكل الوسائل علينا كي لا نطور التعاون الاقتصادي والعسكري مع الصين".

وحول الموقف من روسيا، قال حمد بن جاسم: "روسيا فهي بالنسبة لأمريكا مهمة من حيث كونها منافسا عسكريا لا يستهان به، وسوف تعمل واشنطن كذلك على منع أي نفوذ عسكري روسي في منطقتنا أو إبقائه في أضيق الحدود".

وأضاف: "مع أنني أظن أن روسيا لا توازي في اعتبارات أمريكا أهمية الصين خصماً ومنافساً وخاصة من الناحية الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعات".

وتابع بالقول: "وعليه فإن من المهم أن يكون لدى دولنا وعي عميق ونظرة ثاقبة تدرك وتستوعب المشهد العالمي المقبل بكل تفاصيله وتعقيداته للاستفادة من هذا الوضع. فهذه المتغيرات قد تفرض واقعاً جديداً وتحديات صعبة على المنطقة فهل نحن مستعدون أو هل سنكون مستعدين؟".