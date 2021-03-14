أمانة الرياض تشكل لجنة عاجلة بعد موت طفلة نهشتها الكلاب الضالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أمانة منطقة الرياض، الأحد، عن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في موت طفلة نهشتها الكلاب الضالة جنوب غرب العاصمة السعودية، الأمر الذي أثار موجة حزن وغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن أمين منطقة الرياض الأمير فاصل بن عبدالعزيز بن عياف "وجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة".

سمو أمين منطقة الرياض يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة..

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن توجيه أمين منطقة الرياض تضمن " ضرورة حصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة".

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن أسرة الطفلة (4 سنوات) أن 5 كلاب ضالة افترست الطفلة بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات. وقال عم الطفلة للصحيفة السعودية إن والدتها شاهدت الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف، ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها. وسارع الحضور بطرد الكلاب إلا أن الطفلة فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.

اثبت التغريدة حتى نسمع الجواب الشافي من الوزارة @saudimomra عن ماذا تم لمعالجة مشكلة #الكلاب_الضاله ؟ كذلك اتمنى اسمع رأيكم .. ماهو الحل للتخلص من كثرة #الكلاب في كثير من مناطق #المملكة ؟ نسمعكم .. https://t.co/qOcHostuQr

حادثة مؤلمة قد تتكرر في مدن مختلفة طالما أستمرت الكلاب الضالة بالتغلغل والتكاثر في الأحياء السكنية والمنتزهات العامة دون مكافحة من الجهات المسؤولة والتي يجب عليها التحرك السريع لحماية الأحياء والسكان من الكلاب الضالة https://t.co/0yJMq4ehFt

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