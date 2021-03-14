دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الباحث السعودي عبدالله العودة، نجل رجل الدين المعتقل سلمان العودة، أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالمملكة، عقدت "جلسة سريعة جدا" في محاكمة والده، الأحد، وقررت تحديد جلسة أخرى في يوليو/ تموز المقبل.

وقال عبدالله العودة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "صباح هذا اليوم، حضر الوالد سلمان العودة جلسة سرّية ضمن المحاكمة الهزلية في المحكمة المتخصصة، وقد جيء به مقيّداً بالسلاسل مثل كل مرّة".

وأضاف عبدالله العودة: "كانت جلسة سريعة جداً رفعوها للتداول.. وحددوا جلسة مقبلة في آخر ذي القعدة (يوليو) يعني بعد قرابة أربعة أشهر!".

وتابع عبدالله العودة بالقول: "ولا يزالون يمارسون القتل البطيء ضد الوالد في العزل الانفرادي والأذى حيث فقد نصف سمعه ونصف بصره بسبب الإهمال الطبّي المتعمّد، فهذا الفريق الدموي الذي قتل خاشقجي ويطالب بالقتل تعزيراً للوالد في المحكمة.. يمارس الاغتيال البطيء ضده! إضافة لعمليات التشويه المعنوي والحملات الإعلامية"، على حد تعبيره.