الإمارات توجه رسالة لمجلس الأمن بشأن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية

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نشر الأحد ، 14 مارس / آذار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حثت الإمارات مجلس الأمن إلى إدانة إيصال المساعدات من جانب جماعات مسلحة ومطالبتها باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، الأحد.

وجاء في البيان الإماراتي أن "النزاعات وخاصة التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال"، حسب قولها.

وأضافت الإمارات قائلة: " تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تعطيل المساعدات الإنسانية وفاقمت الوضع في المناطق التي دمرها الصراع".

وسلطت أبوظبي الضوء على "إعلان الدولة في شهر فبراير الماضي تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وذلك استمرارًا لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم"، وفقا للبيان.

وأوصت الإمارات المجلس بـ"أن يأخذ في الاعتبار عند مناقشته للقضايا المدرجة على جدول أعماله، عوامل الخطر الناجمة عن تغير المناخ"، حسب قولها.