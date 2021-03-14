مصدر لـCNN: إطلاق سراح صحفي يمني بعد طلب إدارة بايدن تدخل الإمارات

مقابلة نادرة لـCNN مع قيادي حوثي.. ماذا قال عن ثقته بإدارة بايدن في جلب السلام لليمن؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت ليزا مناع، محامية الصحفي اليمني عادل الحسني، في تصريحات لشبكة CNN، أنه تم إطلاق سراحه من سجن في عدن، الأحد، بعد أن قضى نحو 6 أشهر في السجن.

وقال مصدر أمريكي مسؤول شارك في الضغط من أجل إطلاق سراح الحسني، لشبكة CNN، إن إدارة الرئيس جو بايدن "حثت الإمارات على استخدام نفوذها مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتأمين إطلاق سراح عادل الحسني".

وعمل الحسني، مع العديد من وسائل الإعلام الدولية البارزة، في تغطيته للأزمة اليمنية، وتم اعتقاله عند نقطة تفتيش على مشارف عدن في سبتمبر/ أيلول 2020.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الانتقالي الجنوبي باحتجاز الحسني بشكل تعسفي، وقالت إنه احتجز "لمجرد قيامه بعمله".

وكان الحسني محتجزا في سجن المنصورة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن.