دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على 4 مواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر تحرش بفتاتين في الطائف.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إلى مقطع الفيديو المتداول، وقال إن الفيديو "يُظهر قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء".

وأضاف المتحدث الإعلامي أن ذلك "يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش". وتابع بالقول إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم".

وأوضح المتحدث الإعلامي أن المتهمين "هم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على 4 مواطنين لتحرشهم بفتاتين https://t.co/VvPMJN72zh

🎥 بعد تداول فيديو يظهر تحرش مجموعة اشخاص بفتاتين في #الطائف بالفاظ وعبارات خادشة للحياء. 🚨الجهات الامنية تعلن القبض عليهم. https://t.co/XVdovOmnMI

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