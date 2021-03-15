دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد العديد من السعوديين تصريحات الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي عن حماية مكة في مواجهة، بينما رد خلفان على من وصفهم بأنهم "يخربطون ويحاولون التشكيك في حبه للمملكة"، على حد تعبيره.

وبدأ السجال بعد سلسلة تغريدات لخلفان، الأحد، قال فيها: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة.. حتى تعرف إيران من نكون وكيف نكون"، وأضاف: "هاتوا الجيوش من جميع الدول الإسلامية إلا إيران في مناورة دفاع عن بيت الله". وتابع بالقول: "أظهروا لإيران أن الأرواح رخيصة عندما يكون هدفها احتلال مكة".

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون

ووسط الانتقادات لتغريداته عن مكة، قال خلفان: "فقط أريد أن أوضح مسألة للذين يخربوطون ويحاولون أن يشككوا في حبي للمملكة... شخصيا على صدري وسام الأمن السعودي تقلدته لما كثيرين من هؤلاء المخربطين أطفال بعدهم.. ما أعتقد يعطى وساما لأحد هكذا".

فقط اريد ان اوضح مسالة للذين يخربوطون ويحاولون ان يشككوا في حبي للمملكة...شخصيا على صدري وسام الأمن السعودي تقلدته لما كثيرين من هؤلاء المخربطين اطفال بعدهم..ما اعتقد يعطى وساما لأحد هكذا...

وفي تغريدة لاحقة الاثنين، قال خلفان: "البارحة هاجمت المشروع الصفوي... وهذا المشروع حتى مشايخ الشيعة العرب هاجموه ونددوا به... هناك فرق بين التشيع الفارسي والشيعة العرب... مشكلة الذي لا يقرأ.. يخلط بين الأمرين".

ودخل خلفان في نقاش مع حساب باسم "الجوهرة" على تويتر، بعدما وصفت تغريدته بأنها "غير موفقة"، وقالت إن "أبناء وبنات السعودية... قادرون على الدفاع عن مكة المكرمة ولسنا بحاجة أي أحد". ليرد خلفان قائلا: "لا تأخذين الموضوع كما تتصورين... فقط إشارة إلى حجم السنة 90% في مواجهة المشروع الصفوي".

@Dhahi_Khalfan كان بإمكانك استعراض نسبة أهل السنة بدون استفزاز أهل السعودية بالدعوة لتجمع حول مكة!! أين نكون و ما فائدتنا اذا احُيطت مكة ودافع عنها أهل السنة دوننا.؟؟ لازلت أراها تغريدة غير موفقة أبدا.

وقالت الجوهرة إن "القول بجمع مئات آلاف حول مكة هو استفزاز"، ورد خلفان: "تكلمت عن مناورة... من ممكن يأتي بدون إرادتكم". وأضاف خلفان: "القصد لم يكن بسوء النية التي تتحدثين عنها... ثم دفاع المسلم عن بيت الله ليست جريمة هذه إشارة عابرة كانت تعبر عن حجم التماسك المطلوب لمشاريع هدامة".

@aljwhara_9 يعني هذا تفسيرك ...القصد لم يكن بسوء النية التي تتحدثين عنها...ثم دفاع المسلم عن بيت الله ليست جريمة هذه اشارة عابرة كانت تعبر عن حجم التماسك المطلوب لمشاريع هدامة

حساب "الجوهرة" كان واحدا من العديد من حسابات شخصيات سعودية بارزة انتقدت تصريحات ضاحي خلفان، وقال فيصل بن تركي بن فيصل إن "مكة المكرمة وبيت الله الحرام له رب يحميه، ثم إمامنا اسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها".

مكة المكرمة و بيت الله الحرام له رب يحميه ، ثم إمامنا أسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها !!! https://t.co/4IjL8T7zLC

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدة بعد تغريدة خلفان عمن يشككون في حبه للمملكة لكن دون ذكر اسمه صراحة: "إذا توالت إساءاتك لي بشكل متكرر فلن أقبل أن يكون عذرك: هل تشكك في محبتي لك؟.. نعم سأشكك وإذا كانت هذه الإساءات تعبر عن المحبة فأعفني من محبتك علّني أعدم محبتك..!".

إذا توالت إساءاتك لي بشكل متكرر فلن أقبل أن يكون عذرك : هل تشكك في محبتي لك؟.. نعم سأشكك وإذا كانت هذه الإساءات تعبر عن المحبة فأعفني من محبتك علّني أعدم محبتك..!

وعلق المحلل السعودي سلمان الأنصاري، رئيس "لجنة العلاقات السعودية الأمريكية" المعروفة باسم "سابراك"، على تغريدة خلفان، بخبر عن حجم الصادرات الإيرانية إلى الإمارات.

وفيما يلي مجموعة أخرى من تعليقات السعوديين على تغريدات ضاحي خلفان:

@Dhahi_Khalfan ١) للبيت رب يحميه ٢) تخصيص أهل السنة بحماية المقدسات يدل على محاولة لتقسيم الشعب على أساس طائفي وهذا مرفوض والمقدسات للمسلمين أجمع ٣) هناك مناطق مجاورة أولى بالحشد لترى إيران أن بها "رجال" أشداء ٤) مصطلحات "اجمعوا، مقاتلين، أحيطوا" سمعناها في خطب لشخصيات نرجو ألا تكون متأثرًا بهم

اخ ضاحي .. اعطينا جائزة خدمة الاسلام لاردوغان وها انت ترا ما يفعله ، الجائزة او الوسام ليس صك لاحد عشان يتخاشر معنا في بلدنا ، نحب الامارات شعبا وحكومة ، لاكن ما نقبل على احد يقلل من قيمة ومكانة السعوديه تغريدتك تعني تدويل للحرم المكي وهو ما لا يقبله اي سعودي https://t.co/I3iQwzsPl8

هذا رأي الحليف فماذا عن البقية...؟! ضاحي خلفان أنت تسير عكس التيار فشيوخ #الامارات وشعبها متضامنين مع #السعودية فكيف تكتب مثل هذه الخزعبلات..؟! السعودية بقيادة ملوكها وتعاضد الشعب حمت وما زالت تحمي الحرمين الشريفين وليست بحاجة لأي جيش!! #مكه_دونها_السعوديين https://t.co/zDVZ10aMWQ

@Dhahi_Khalfan عزيزي .. الاولى حماية دياركم من ايران قبل التفكير بحماية مكة . ان لم تجد ايران راحتها و هي تسرح و تمرح في بعض بلاد الخليج لما فكرت في الالتفات لهدفها الاكبر و الاعظم . و لتعلم ان للمملكة بشكل عام و مكة بشكل خاص أبناءً و بنات يذودون عنها بارواحهم قبل املاكهم . تحياتي .

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