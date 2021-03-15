دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الاثنين، عن استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد العسكرية في السعودية، بثلاث طائرات بدون طيار (درونز)، فيما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في خميس مشيط.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K"، مضيفا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وتابع سريع بالقول إن "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

من جانبه، قال المُتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب"، وتاب بالقول إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".