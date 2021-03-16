دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية المصري محمود توفيق، لبحث تطوير العلاقات الأمنية.

ويعد ذلك أول اتصال بين وزيري داخلية البلدين منذ توقيع بيان العلا في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف المصالحة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، بعد مقاطعة الدول الأربع لقطر منذ منتصف عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مساء الاثنين، أنه خلال الاتصال بين الشيخ خالد بن خليفة ووزير الداخلية المصري جرى ""استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، الأحد الماضي، أنه يتم متابعة تنفيذ قطر لبيان العلا، مضيفا أن "الوقت مبكر للحكم على التزام قطر بالبيان، ونستمر في لجنة المتابعة لتقييم أداء قطر، وأتطلع أن يكون هناك تنفيذ من قطر". وتابع بالقول: "هناك رسائل إيجابية من قطر في هذا الشأن"، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية.