الأردن: فض "تجمعات مخالفة" واعتقال عدة أشخاص بعد مقاومة الأمن

عمان، الأردن (CNN)-- أعلن الأمن العام الأردني، الثلاثاء، عن فض "تجمعات مخالفة" واعتقال عدة أشخاص في مناطق مختلفة إثر مقاومة عناصر الأمن، وذلك وسط احتجاجات ضد الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة انتشار كورونا، وحادثة مستشفى السلط، ومطالبات بإقالة الحكومة.

وقال المتحدث باسم ‏مديرية الأمن العام‏ الأردني، في بيان، ‏إنه "جرى التعامل يوم أمس مع عدد من التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع، والمؤثرة على صحة المواطنين وتسهم في نشر الوباء ‏وفي عدة مواقع من محافظات المملكة".

وأضاف: "قبل الساعة السابعة من مساء يوم أمس وقبيل بدء ‏الحظر الجزئي تم التنبيه على المشاركين في تلك الوقفات والتجمعات بضرورة التزام القانون وفض تلك التجمعات حفاظاً على الصحة العامة وتنفيذاً لأوامر الدفاع".

وتابع بالقول إن "عدداً كبيراً من المشاركين في تلك الفعاليات امتثلوا لتنبيهات وتحذيرات رجال الأمن العام وغادروا التجمعات فيما أصر عدد آخر على البقاء، رغم عديد التحذيرات التي وجهت إليهم، الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى إنفاذ القانون بالقوة المناسبة لفض التجمعات المخالفة للقانون والتي تعرض صحة وسلامة المجتمع لخطر نشر العدوى بشكل كبير".

وذكر المتحدث باسم الأمن العام أنه "جرى ضبط عدد من الأشخاص في عدة مواقع ممن أصروا على التجمع وقاوموا رجال الأمن ورفضوا المغادرة والالتزام بالقانون، من بينهم أشخاص من جنسيات عربية شاركوا بهذه التجمعات، وسيتم اتخذا الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً".

وأضاف أن "عددا من رجال الأمن العام أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم، وهم قيد العلاج الآن"، وتابع بالقول إن "عددا من الممتلكات العامة والخاصة تعرض لأضرار مادية وتخريب متعمد".