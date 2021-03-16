السعودية: القبض على مقيمين لتباهيهما بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية عن القبض على مقيمين لتباهيهما بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس، إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر حساب أحدهما على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي إن "الجهة المختصة بشرطة رفحاء تمكنت من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن المتهمين "هما مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وضُبط بحوزتهما مبلغ 85 ألف ريال, وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".