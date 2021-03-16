تركيا ترد على أنباء إغلاق مدارسها في السعودية: لا تعكس الحقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة التربية والتعليم التركية الأنباء التي تتحدث عن إغلاق المملكة العربية السعودية للمدارس التركية على أراضيها بأنها أنباء "لا تعكس الحقيقة"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤولين في وزارة التربية التركية قولهم إن 26 مؤسسة تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية.

وأضاف المسؤولون أنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفعالية، بحسب الأناضول.

وأشارت المصادر التركية إلى أن إغلاق بعض المدارس جرى في يونيو/حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

وأوضحت المسؤولون بوزارة التربية أن 8 مدارس في مكة والمدينة فقط تم إغلاقها، وأن جهود وزارتي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية، وفقا للأناضول.