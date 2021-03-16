خليفة بن زايد يعلن 2021 "عام الخمسين": لحظة تاريخية في رحلتنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، عام 2021 "عام الخمسين"، وذلك احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة، حيث ينطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال الشيخ خليفة بن زايد إن "عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971، فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم".

وأضاف أن "عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة".

وتابع بالقول: "تشمل الاحتفالات سلسلة من المبادرات التي تدعو الجميع إلى التأمل في التاريخ العريق والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التي حققتها الدولة، وتصور مستقبلها ونحن نمضي في طريقنا نحو المئوية، مع الالتزام ببناء هذا المستقبل من خلال دعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للمضي قدماً".

وأكد الشيخ خليفة أن "عالمنا اليوم يتغير بسرعة غير مسبوقة"، وقال: "يصاحب ذلك التغير العديد من الفرص التي تفتح الآفاق للابتكار والإبداع، فعلينا جميعا مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، لتسهم جميعها بغد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هذا الإعلان يصاحبه إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة وممثلو مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

وأضافت أن "الأنشطة المتعلقة بعام الخمسين حول ركائز رئيسة هي: إطلاق عام الخمسين بروحٍ احتفالية تشمل كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ودعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين. وإلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عاماً القادمة، ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار".