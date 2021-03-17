دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، إلى قصر بعبدا من أجل تشكيل فوري للحكومة بالاتفاق معه وفق المعايير الدستورية أو فسح المجال لغيره إذا كان عاجزا، وذلك في كلمة له الأربعاء.

وقال عون: "بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير".

وأضاف الرئيس اللبناني قائلا: "في حال وجد الرئيس المكلف سعد الحريري نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف"، حسب قوله.

وتابع عون قائلا: "دعوتي للرئيس المكلف تأتي من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال"، على حد تعبيره.

وأردف الرئيس اللبناني قائلا: " دعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف الى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان"، حسب قوله.

وختم عون قائلا: "لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب"، على حد تعبيره.