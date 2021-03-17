قرقاش حول تدخل الإمارات في الانتخابات الإسرائيلية: الهدف من "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعزيز السلام

الشرق الأوسط
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قرقاش حول تدخل الإمارات في الانتخابات الإسرائيلية: الهدف من "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعزيز السلام
Credit: KARIM SAHIB / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن دعم أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حملته الانتخابية، نافيا ذلك ومؤكدا ألا دور للإمارات في العمليات الانتخابية الخاصة بإسرائيل.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من منظور الإمارات، الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية هو وضع أساس استراتيجي صلب لتعزيز السلام والازدهارر مع دولة إسرائيل"، حسب قوله.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجي السابق قائلا: "لن تكون الإمارات جزءا من أي عملية انتخابية في إسرائيل، الآن أو في المستقبل"، على حد تعبيره.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب من العام الماضي، ووقعتا على الاتفاقيات الإبراهيمية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه في البيت الأبيض.

وتشهد العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية تعاونا على أصعدة عدة منها الجانب التجاري والاستثماري والرياضي والسياحي.

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