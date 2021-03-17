دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن دعم أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حملته الانتخابية، نافيا ذلك ومؤكدا ألا دور للإمارات في العمليات الانتخابية الخاصة بإسرائيل.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من منظور الإمارات، الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية هو وضع أساس استراتيجي صلب لتعزيز السلام والازدهارر مع دولة إسرائيل"، حسب قوله.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجي السابق قائلا: "لن تكون الإمارات جزءا من أي عملية انتخابية في إسرائيل، الآن أو في المستقبل"، على حد تعبيره.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب من العام الماضي، ووقعتا على الاتفاقيات الإبراهيمية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه في البيت الأبيض.

وتشهد العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية تعاونا على أصعدة عدة منها الجانب التجاري والاستثماري والرياضي والسياحي.