دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، الأربعاء، أنه قرر مغادرة الكويت للنأي بنفسه عن "الأذى" بسبب "كثرة المضايقات والملاحقات القضائية"، على حد تعبيره.

وقال الدويلة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "النيابة العامة لم تنته من رفع القضايا ضدي ولم يكفها صدور أحكام بالسجن علي ولا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات وكفالات وغيرها، واليوم أنا قررت أن أغادر الكويت نأيًا بنفسي عن الأذى".

وأضاف الدويلة، في تغريدة أخرى مرفق معها مقطع فيديو من مطار الكويت: "كلمتي الوداعية إلى الشعب الكويتي وأسأل الله أن يهدي أسرة الحكم للخير ويجنب حضرة صاحب السمو البطانة الفاسدة ويهديه للرشد والفلاح"

وفي مقطع الفيديو، قال الدويلة: "من أرض الكويت الغالية ومن مطار الكويت الدولي أغادر بلدي الحبيب الكويت بلد آبائي وأجدادي، وأسأل الله عز وجل أن يكون لي عودا قريبا بإذن الله تعالى في حال أحسن من هذا الحال"، دون أن يكشف وجهته.

وأضاف: "طبعا أنا خرجت من الكويت بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية التي لا تنتهي، يعني 15 مرة مثلت أمام القضاء في قضايا أمن دولة، دخلنا السجن، ودفعنا غرامات وكفالات، عجزنا، وبعدين مستمرة الأمور، وبالتالي واضح إنهم متضايقين كثيرا، فأطلع وأروح في أرض الله الواسعة، وعسى الله يهديهم ويحفظ الكويت".

ووجه الدويلة حديثه للكويتيين قائلا: "أوصيكم يا شعب الكويت أن تتقوا الله وأن تكونوا مواطنين صالحين وحافظوا على بلدكم ومكتسباتكم ودستوركم وحقوقكم وحريتكم، الرسول قال إن الأمر قريب، الأمر قريب يعني كل فترة من فترات الزمن لا بد أن تنتهي ثم تعود الحياة أبهى وأشرق وأجمل مما كانت عليه".