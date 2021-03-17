انطلاق مناورات "عين الصقر" بين السعودية واليونان وسط استياء تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع السعودية انطلاق مناورات "عين الصقر" العسكرية بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية، من قاعدة "سودا" اليونان، وذلك رغم إعراب تركيا عن استيائها من تلك المناورات.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن المناورات بدأت بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية "F-15C" وطائرات القوات الجوية اليونانية "F-16" و"ميراج-2000" و "فانتوم F-4" في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن المناورات تمحورت حول تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري إن "هذه المشاركة تعــد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين"، مضيفا أنه "سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية".

وتابع الشهري بالقول إن "هذا التمرين يعد استثنائياً والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية، لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة".