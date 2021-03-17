السعودية تدين اقتحام قصر المعاشيق وتدعو طرفي اتفاق الرياض لاجتماع عاجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بـ"أشد العبارات" اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق، داعية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اجتماع عاجل في الرياض.

وأكدت الخارجية السعودية على دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

ودعت الخارجية السعودية طرفي اتفاق الرياض، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى "الاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق"،

وأكدت الخارجية السعودية أن تنفيذ اتفاق الرياض "ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".