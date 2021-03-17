الرئاسة السورية تكشف تطورات الوضع الصحي لبشار الأسد وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الرئاسة السوري آخر تطورات الوضع الصحي للرئيس بشار الأسد وعقيلته، الأربعاء، بعد 9 أيام من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهما في مرحلة التعافي.

ونشرت الرئاسة السورية تغريدة عبر صفحتها على تويتر قالت فيها: "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد - 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية".

وأضافت الرئاسة السورية: "وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".

وكانت قد أعلنت الرئاسة عن إصابة الأسد وزوجته بالفيروس في 8 مارس/أذار الجاري دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

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