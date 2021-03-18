بايدن يوضح موقفه من "معاقبة" محمد بن سلمان وما يتوقعه من السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أوضح للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن "الأمور ستتغير"، موضحا لماذا بم تفرض إدارته عقوبات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

وفي جزء من مقابلة بايدن مع قناة ABC News، سأله كبير مذيعي القناة جورج ستيفانوبولوس عن سبب عدم معاقبة محمد بن سلمان شخصياً بعد أن خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد "وافق على عملية "للقبض على خاشقجي أو قتله". وأشار المذيع إلى وعد بايدن عندما كان مرشحا للرئاسة برد قوي تجاه القادة السعوديين.

ورد بايدن قائلا: "أنا الرجل الذي أصدر التقرير"، في إشارة إلى تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي لم تعلنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ولكن نشرته إدارة بايدن. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "أوضح لملك السعودية أن الأمور ستتغير".

وتابع بايدن بالقول: "لقد قمنا بمحاسبة جميع الأشخاص في تلك المنظمة، ولكن ليس ولي العهد، لأنه لم يسبق لنا، على حد علمي، عندما يكون لدينا تحالف مع دولة، أن لاحقنا حاكم الدولة الفعلي وعاقبنا ذلك الشخص ونبذناه".

وأشار بايدن إلى أن هناك "قائمة بالأشياء التي نتوقع من السعوديين أن يفعلوها، ومن بينها أنه يجب أن تنهي الحرب في اليمن والمجاعة هناك"، وفقا لما نقله موقع قناة ABC News.