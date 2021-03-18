دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت مناورات "مخالب الصقر 3 " العسكرية المشتركة بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأمريكية، الخميس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت "واس" إن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات البلدين.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن التدريب يسعى إلى "تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية".

ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات مصورة للحظة وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة الشمالية الغربية للمملكة.

#فيديو_الدفاع انطلاق مناورات التمرين المشترك #مخالب_الصقر_3 بين #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية. #نتعاون_مانتهاون https://t.co/qDEXNyhRGT