الدفاع السعودية: انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" المشتركة مع الجيش الأمريكي

الشرق الأوسط
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انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" المشتركة بين القوات البرية السعودية والأمريكية
Credit: From Twitter/@modgovksa

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت مناورات "مخالب الصقر 3 " العسكرية المشتركة بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأمريكية، الخميس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت "واس" إن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات البلدين.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن التدريب يسعى إلى "تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية".

ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات مصورة للحظة وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة الشمالية الغربية للمملكة.

 

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