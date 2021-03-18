وقفة احتجاجية للنائب عمر فاروق وزملائه من حزب الشعوب في البرلمان بعد إسقاط عضويته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية إلى احترام حرية التعبير، مؤكدة أنها تتابع عن كثب "الخطوات المقلقة" في البرلمان بعد إسقاط عضوية نائب ومحاولات حل حزب الشعوب الديمقراطي ذي القاعدة الكردية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأحداث في تركيا، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 مارس لتجريد عضو البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده البرلماني".

وأضاف البيان: "نحن نراقب أيضًا بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار من شأنه أن يقضي بلا داع على إرادة الناخبين الأتراك، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من التمثيل الذي يختارونه".

وتابع بيان الخارجية الأمريكية: "ندعو حكومة تركيا إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي ومع الالتزامات الدولية لتركيا".

وقدم المدعي العام في تركيا، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأسقط البرلمان التركي عضوية نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض في البلاد ضده في فبراير/ شباط الماضي، بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".