دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الجدل المتصاعد إثر وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، رد البيت الأبيض على سؤال عما إذا كان بايدن يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "قاتل" أيضا.

جاء ذلك في الموجز الصحفي اليومي للبيت الأبيض، مساء الخميس، حيث سأل صحفي المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عما إذا كان بايدن يندم على وصف فلاديمير بوتين بـ "القاتل"، ردت ساكي: "لا، لقد أعطى الرئيس إجابة مباشرة على سؤال مباشر"، في إشارة إلى إجابة بايدن بـ"نعم، أعتقد" عند سؤاله في مقابلة مع قناة ABC News عما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

00:54 كيف أجاب بايدن عند سؤاله عما إن كان يعتقد أن بوتين "قاتل"؟

ثم وجه الصحفي سؤالا آخر إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض عما إذا كان بايدن يعتقد أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان "قاتل"، وردت ساكي قائلة: "لا أعتقد أنني بحاجة لإضافة المزيد من الأسماء القاتلة من المنصة اليوم".

وفي جزء من مقابلة بايدن مع قناة ABC News، سأله كبير مذيعي القناة جورج ستيفانوبولوس عن سبب عدم معاقبة محمد بن سلمان شخصياً بعد أن خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد "وافق على عملية "للقبض على خاشقجي أو قتله". وأشار المذيع إلى وعد بايدن عندما كان مرشحا للرئاسة برد قوي تجاه القادة السعوديين.

ورد بايدن قائلا: "أنا الرجل الذي أصدر التقرير"، في إشارة إلى تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي لم تعلنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ولكن نشرته إدارة بايدن. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "أوضح لملك السعودية أن الأمور ستتغير".

وتابع بايدن بالقول: "لقد قمنا بمحاسبة جميع الأشخاص في تلك المنظمة، ولكن ليس ولي العهد، لأنه لم يسبق لنا، على حد علمي، عندما يكون لدينا تحالف مع دولة، أن لاحقنا حاكم الدولة بالإنابة وعاقبنا ذلك الشخص ونبذناه".