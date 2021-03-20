عادل الجبير يقارن بين التزام إدارتي بايدن وترامب بالدفاع عن السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه لا يرى اختلافا بين إدارة بايدن وإدارة ترامب بما يتعلق بالتزامات واشنطن تجاه الدفاع عن السعودية.

وقال الجبير في مقابل أجراها مع موقع "عرب نيوز": "لقد جعلت إدارة بايدن الأمور واضحة جدا بأنها ملتزمة بالدفاع عن السعودية وملتزمة بحماية السعودية من التهديدات الخارجية"، حسب قوله.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي قائلا: "لقد واصلوا التأكيد (إدارة بايدن) على بيع الأسلحة الدفاعية للسعودية لتحمي نفسها"، على حد تعبيره.

وأضاف الجبير قائلا: "لذلك فإنني لا أرى فرقا كبير بين هذه الإدارة وسابقتها بما يخص الالتزام بالدفاع عن السعودية"، حسب قوله.

وأكد الوزير السعودي أن العلاقة بين الرياض وواشنطن تمتد لـ80 عاما وقد لعبت دورا بارزا في الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين، واصفا العلاقات بـ"الاستراتيجية".