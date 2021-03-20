دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة، الوجهة التي حط رحاله فيها بعد أن غادر الكويت في ما وصفه بـ"المنفى الاختياري"، مشيرا إلى أنه اختار تركيا لأن فيها "حاكم عادل لا يُظلم عنده أحد"، في إشارة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال الدويلة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يسأل الكثير من الاخوة عن الوجهة التي توجهت لها في منفاي الاختياري والواقع كانت تركيا هي الخيار الامثل لجميع الاحرار فهي بلد الحرية و فيها حاكم عادل لا يظلم عنده احد ودولة تستند الى ارث تاريخي في ادارة الامم و نهجها حصيف في العلاقات الدولية وشعبها مسلم مضياف لذلك نزلت بلد اردوغان"، حسب قوله.

يسأل الكثير من الاخوة عن الوجهة التي توجهت لها في منفاي الاختياري والواقع كانت تركيا هي الخيار الامثل لجميع الاحرار فهي بلد الحرية و فيها حاكم عادل لا يظلم عنده احد ودولة تستند الى ارث تاريخي في ادارة الامم و نهجها حصيف في العلاقات الدولية وشعبها مسلم مضياف لذلك نزلت بلد اردوغان

وأضاف النائب الكويتي السابق في تغريدة أخرى: "تحملت تركيا مسؤولية تاريخية في نصرة الشعب السوري و آوت ما يقارب اربعة ملايين سوري و فتحت لهم سبل العيش الكريم رغم الحرب الاقتصادية الشرسه عليها كما تستقبل تركيا مئآت الالوف من العالم الاسلامي وكأن روح الدولة العثمانيه العظيمه هي التي توجه سياسات تركيا الحديثه فهي مثابة للمسلمين"، على حد تعبيره.

تحملت تركيا مسؤولية تاريخية في نصرة الشعب السوري و آوت ما يقارب اربعة ملايين سوري و فتحت لهم سبل العيش الكريم رغم الحرب الاقتصادية الشرسه عليها كما تستقبل تركيا مئآت الالوف من العالم الاسلامي وكأن روح الدولة العثمانيه العظيمه هي التي توجه سياسات تركيا الحديثه فهي مثابة للمسلمين

وكان قد أعلن الدويلة مغادرته الكويت في 17 مارس/أذار الجاري بسبب الملاحقة القضائية المستمرة داعيا بالهداية للأسرة الحاكمة في بلاده.