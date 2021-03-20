دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على مواطنين اثنين ومقيم، بتهمة الاعتداء على سيدة باكستانية الجنسية وسرقتها في العاصمة الرياض.

كان مقطع فيديو قد وثق لحظة اعتداء شخص على السيدة عندما حاولت منعه من سرقتها في وقت النهار.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والصدمة لدى كثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وسط مطالب بالقبض على الشخص الذي سرق متعلقاتها.

ونقل جهاز الأمن العام السعودي عن شرطة الرياض قولها إنه تم ضبط مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية التشادية، على خلفية الواقعة.

وقالت السلطات السعودية إنه تم إيقاف الثلاثة بعد أن أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط المواطنين "في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم".