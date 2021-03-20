بعد أن بدأ البث المباشر.. تأجيل إطلاق قمر "شاهين سات" السعودي على متن صاروخ روسي

الشرق الأوسط
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بعد أن بدأ البث المباشر.. تأجيل إطلاق قمر "شاهين سات" السعودي على متن صاروخ روسي
Credit: Handout / Handout

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن تأجيل إطلاق القمر السعودي "شاهين سات" على متن صاروخ روسي، دون أن توضح الأسباب، السبت.

وبينما كانت قد بدأت وسائل إعلام سعودية عدة بثا مباشرا لنقل الحدث جاء القرار بتأجيل إطلاق الصاروخ دون ذكر أسباب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخبر عن مدينة الملك عبدالعزيز قائلة: "تم تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 (شاهين سات) على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقررًا قبل قليل".

وأوضحت المدينة أنه سيتم تحديد موعد آخر لإطلاق الصاروخ الروسي، دون أن تكشف معلومات إضافية بعد.

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