دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن تأجيل إطلاق القمر السعودي "شاهين سات" على متن صاروخ روسي، دون أن توضح الأسباب، السبت.

وبينما كانت قد بدأت وسائل إعلام سعودية عدة بثا مباشرا لنقل الحدث جاء القرار بتأجيل إطلاق الصاروخ دون ذكر أسباب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخبر عن مدينة الملك عبدالعزيز قائلة: "تم تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 (شاهين سات) على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقررًا قبل قليل".

#عاجل #مدينة_الملك_عبدالعزيز_للعلوم_والتقنية: تم تأجيل إطلاق #القمر_السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقررًا قبل قليل وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق. #واس_عام https://t.co/zRDWewxzJs

وأوضحت المدينة أنه سيتم تحديد موعد آخر لإطلاق الصاروخ الروسي، دون أن تكشف معلومات إضافية بعد.