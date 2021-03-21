دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن طهران لن تعود إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده "ليست في عجلة" من أمرها.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، اعتبر خامنئي، في كلمة له الأحد، أن "سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران قد فشلت، وأن ذلك الأحمق الذي فرض هذه السياسة لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفرض شروطه عليها، قد ذهب إلى مزبلة التاريخ مصحوبًا بالخزي والعار"، في إشارة منه إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف خامنئي أن إيران أكدت "بوضوح وصراحة، ولن نتخطى عن هذه السياسة المتفق عليها من قبل جميع المسؤولين في البلاد، وهي أن على الأمريكيين إلغاء كل أنواع الحظر عن إيران، وإذا ثبت بالتجربة والواقع أنهم رفعوا الحظر فعلا عندها سنعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي، وهذه هي سياستنا القاطعة".

وقال المرشد الإيراني: "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن المقترحات التي قدمناها حول الاتفاق النووي، نعم لن نفوت الفرص لكننا سنتعامل بتأن".

ورأى خامنئي أن عمل أطراف الاتفاق النووي من الدول الكبرى الموقعة عليه في أذار/مارس 2015، كان "على الورق فقط بينما كانت أعمالنا على الأرض".

وتابع: "صبرنا طويل، وإننا ماضون في طريقنا، فإذا قبلت الأطراف الأخرى بالسياسة التي أعلناها وطبقوها فسيكون كل شيء على ما يرام، أما إذا رفضوا كما هو حالهم اليوم فذلك شأنهم وشأننا أن نمضي في طريقنا ونتمسك بسياستنا".