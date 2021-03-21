القدس (CNN)-- قبل يومين فقط من تصويت الإسرائيليين في انتخابات عامة متنازع عليها بشدة، أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصريحات الناخبين باحتمال توجيه رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى أقدس موقع إسلامي في المملكة العربية السعودية (مكة).

وقال نتنياهو، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية يوم الأحد: "أقول لكم، سأقوم بجلب رحلات جوية مباشرة للحجاج الإسرائيليين المسلمين من تل أبيب إلى مكة. يكفي هذا الكابوس بالمرور عبر جميع أنواع وكلاء السفر. رحلات مباشرة إلى مكة المكرمة!". وأضاف: "هذه حقبة مختلفة".

على عكس الحملات السابقة، جعل نتنياهو مناشدة الأقلية العربية في إسرائيل، التي تشكل حوالي 20٪ من السكان، جزءًا مهمًا من رسالته الانتخابية.

كما يشير مقترح الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والسعودية إلى التأكيد على ثقة نتنياهو الواضحة في أن بلاده ستوقع قريبًا اتفاقية تطبيع مع السعوديين، للجلوس جنبًا إلى جنب مع الصفقات التي تم الإعلان عنها العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.