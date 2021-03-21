دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، إنها تتذكر يوم غزو العراق بـ"ألم ومرارة"، مٌضيفة أنها لن تخيب ظن العراقيين بها.

تصريحات رغد صدام حسين جاءت في مقطع صوتي نشرته عبر حسابها في موقع تويتر، مساء السبت، في ذكرى اجتياح قوات التحالف الدولي العراق في 2003، الذي انتهى بالإطاحة بوالدها من السلطة.

وقال ابنة الرئيس العراقي السابق: "غطت غربانهم سماء العراق، ومُلئت سماءهم بخونتهم، نستذكر هذا اليوم مع ألم ومرارة، لكننا لم ننس أن الأمل بالله أكبر".

واعتبرت رغد صدام حسين أن "العراق راجع بإذن الله وبقوة، كما نطمح بأن يكون بهمة الأبطال... هذه البوابة الشرقية الجميلة الصلدة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة، وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، لن نقبل لها أسماءً جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق".

وتابعت: "ستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين، بل لن يبقوا في تاريخ العراقيين بشرهم وتاريخهم الأسود... ظنكم الجميل بي أيها العراقيون لن أخيبه... وسنعمل معًا كي ينهض العراق من جديد وبأبهى حلة حتى يعود منارة للعالم".

واختتمت رغد صدام حسين حديثها، قائلة: "هذه ليست أمنية، لكن هذا هدف لن أتنازل عنه ما حييت نلتقي ليس بعيدًا ونحتفل بالنصر تحت سماء عراقنا قريبًا".

وليس معلومًا إذا ما كنت رغد، التي تعيش في الأردن حاليًا، تعتزم بالقيام بدور ما مرتبط بالعراق، إلا أن تصريحاتها الأخيرة مع قناة "العربية" نالت قدرًا لافتا من الاهتمام والجدل حولها.