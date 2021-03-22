دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على التفاعل الذي لاقاه مقطع فيديو ملبيا مناشدة امرأة لمساعدتها على توفير عيش كريم لها ولأسرتها.

المداخلة الهاتفية أجراها الرئيس المصري، على قناة CBC، حيث قال: "أنا الحقيقة مكنتش أقدر أشوف الست ناهد من غير ما أتصل وابلغها تحياتي واحترامي واعتزازي وكمان ألمي إن يبقى في 5 بنات هيكونوا 5 أسر بعد كدة واحنا نتفرج عليها فربنا يديها الصحة، الـ5 بنات محتاجين رعاية.. إحنا حندبر كل الي انت عايزاه وبالمناسبة احنا بندبر ده لإن انت تستحقي كل خير وأسرتك.."

وتابع قائلا: "أنا عايز أقولكم على حاجة من خلالكم لكل الناس في مصر، والله انا بتمنى أعمل كل حاجة حلوة لمصر خاصة الناس الي ظروفها صعبة.. نحن في بلد يعني نحن مش في دولة غنية ولكن على الأقل يبقى بقلوبنا وبإرادتنا وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على أن نقدم لكم حاجة على قدر ما ربنا يقدرنا.."

وأضاف: "يا ريت الأمثلة دي تبقى دايما موجودة وارجو أنكم تبلغوا ناهد اننا (سنلبي) كل الي هي عايزاه".

وذكرت بوابة الأهرام أن صاحبة مقطع الفيديو هي "ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، حيث تعول 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها".