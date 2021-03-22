دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تساءل المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عما وصفه بـ"البلاء" الذي أدخلته الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية على حد تعبيره.

أنتم، الأمريكيّون، هل كنتم تعلمون ما البلاء الذي كنتم تدخلون #السعودية فيه؟ إن كنتم تعلمون، فويلٌ لحلفائكم على تصرّفكم معهم بهذه الطريقة! وإن كنتم لا تعلمون، فويلٌ لحلفائكم الذين يثقون بكم وينفذون ويصممون خططهم بالتوافق معكم.

وقال خامنئي في تغريدته: "أنتم، الأمريكيّون، هل كنتم تعلمون ما البلاء الذي كنتم تدخلون السعودية فيه؟ إن كنتم تعلمون، فويلٌ لحلفائكم على تصرّفكم معهم بهذه الطريقة! وإن كنتم لا تعلمون، فويلٌ لحلفائكم الذين يثقون بكم وينفذون ويصممون خططهم بالتوافق معكم".

وتأتي تغريدة خامنئي بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أن منطقة الخليج في حاجة إلى الحوار الآن أكثر من أي وقت مضى، قائلا في تغريدة على حسابه بتويتر، الأحد، إن "السعودية أصدرت بيانا مناهضًا لإيران باسم مجلس التعاون" الخليجي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع زاده: "لكن إيران، ردًا على رسالة أمير قطر التي سلمها وزير خارجية ذلك البلد إلى طهران، شددت على ضرورة إجراء حوار إقليمي.

وكان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، قد زار طهران في 16 فبراير/شباط الماضي. والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وحينها قال إن زيارته تطرقت إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار البنّاء.